Polémique : une vidéo de mariage montrant des femmes dansant sur un cheval choque les internautes

Une vidéo choquante circulant sur Facebook a suscité une vive indignation en Tunisie : on y voit une mariée et sa sœur danser, en plein mariage, sur le ventre d’un cheval étendu au sol, visiblement blessé et saignant.

La scène, jugée « insoutenable et humiliante » par de nombreux internautes, a été dénoncée comme une atteinte grave à la dignité animale. L’actrice Souhir Ben Amara a elle-même réagi, parlant d’un « spectacle douloureux et répugnant », appelant à mettre fin à ces pratiques cruelles.

Des voix s’élèvent pour que les associations de protection animale engagent des poursuites judiciaires contre les responsables de ce qu’elles considèrent comme un acte barbare, sans rapport ni avec l’art, ni avec la fête, mais relevant d’une maltraitance intolérable.