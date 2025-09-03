Football – Qualifs-Mondial 2026 : le programme des rencontres de la 7e journée

Programme des rencontres de la septième journée des qualifications du Mondial-2026, zone Afrique, prévues mercredi, jeudi et vendredi (heures tunisiennes):

Mercredi 3 septembre :

14:00 : Seychelles – Gabon (Groupe F)

Jeudi 4 septembre :

14:00 : Tchad – Ghana (Groupe I)

17:00 : Maurice – Cap-Vert (Groupe D)

17:00 : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale (Groupe H)

17:00 : Angola – Libye (Groupe D)

17:00 : Madagascar – République centrafricaine (Groupe I)

17:00 : Guinée-Bissau – Sierra Leone (Groupe A)

20:00 : Tunisie – Liberia (Groupe H)

20:00 : Algérie – Botswana (Groupe G)

20:00 : Cameroun – Eswatini (Groupe D)

20:00 : Mali – Comores (Groupe I)

Vendredi 5 septembre :

13:00 : Somalie – Guinée (Groupe G)

13:00 : Soudan du Sud – RD Congo (Groupe B)

14:00 : Namibie – Malawi (Groupe H)

14:00 : Kenya – Gambie (Groupe F)

17:00 : Ouganda – Mozambique (Groupe G)

17:00 : Lesotho – Afrique du Sud (Groupe C)

17:00 : Congo – Tanzanie (Groupe E)

17:00 : Djibouti – Burkina Faso (Groupe A)

20:00 : Mauritanie – Togo (Groupe B)

20:00 : Sénégal – Soudan (Groupe B)

20:00 : Côte d’Ivoire – Burundi (Groupe F)

20:00 : Egypte – Ethiopie (Groupe A)

20:00 : Maroc – Niger (Groupe E).