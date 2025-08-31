Tunisie – Météo : Légère hausse des températures dimanche

Légère hausse des températures ce dimanche, avec des maximales de 30–35°C sur les côtes et les reliefs, et de 36–40°C ailleurs, a indiqué l’Institut national de la météorologie.

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions, se chargeant l’après-midi sur l’ouest du Nord et du Centre, avec des cellules orageuses locales accompagnées de pluies.

Vents de secteur sud au Nord et au Centre, et de secteur est au Sud, faibles à modérés, se renforçant l’après-midi près des côtes nord, puis plus tard sur le reste du littoral et au Sud.

Mer agitée sur les côtes nord, peu agitée devenant agitée progressivement sur les autres rivages.