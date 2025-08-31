Mohamed Mrad rejoint la Flottille mondiale pour briser le blocus de Gaza

L’acteur tunisien Mohamed Mrad a annoncé sur ses réseaux sociaux sa participation à l’« Flottille de la Liberté » ou « Flottille de la Résistance », un vaste mouvement civil international visant à briser le blocus imposé à Gaza depuis plus de 17 ans.

L’artiste, connu pour ses rôles dans des séries tunisiennes et arabes à succès, a appelé les Tunisiens à soutenir cette initiative lors du départ prévu de Tunis le 4 septembre prochain. Il a souligné que ce n’est pas une simple traversée maritime, mais une démarche politique et humanitaire forte, portée par la solidarité de 44 pays et par l’union de quatre grandes initiatives internationales.

Alors que la première vague de navires a pris la mer depuis l’Espagne ce dimanche, la contribution tunisienne à ce mouvement mondial vient confirmer l’engagement de la société civile dans la défense des droits du peuple palestinien et l’exigence de mettre fin à ce qu’il a qualifié de « crime continu » contre Gaza.