Bizerte : 4 morts d’une même famille dans un accident entre un camion et une voiture à Utique

Un terrible accident de la route s’est produit samedi soir au niveau du carrefour d’Utique, dans le gouvernorat de Bizerte, lorsqu’un poids lourd chargé de charbon s’est violemment percuté avec une voiture légère.

Le choc a coûté la vie à quatre membres d’une même famille, deux hommes et deux femmes, décédés sur le coup, tandis que deux autres personnes ont été grièvement blessées et transportées d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues avec leurs équipes médicales, des ambulances ainsi que deux grues pour dégager la cargaison et sécuriser la zone.

De leur côté, les forces de la Garde nationale ont rétabli la circulation et les services sécuritaires et judiciaires ont entamé les procédures légales afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’établir les responsabilités.