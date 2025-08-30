Tunisie : deux secousses sismiques enregistrées à Gabès et Hammamet

L’Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé, ce samedi, l’enregistrement de deux secousses sismiques dans le pays. La première a été ressentie dans le golfe de Gabès, au sud de Sfax, aux environs de 00h30, avec une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter.

La seconde a été localisée à Hammamet, dans le gouvernorat de Nabeul, au nord-est de la Tunisie, et a atteint une magnitude de 2,9. Ces secousses, bien que d’intensité modérée, ont rappelé l’activité sismique présente dans certaines régions du territoire.