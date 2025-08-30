Tennis – US Open : Djokovic se hisse en huitièmes de finale

Le Serbe Novak Djokovic (38 ans) s’est qualifié vendredi soir pour les huitièmes de finale de l’US Open, en s’imposant devant Britannique Cameron Norrie (35e) en quatre sets (6-4, 6-7, 6-2, 6-3).

Le recordman des trophées en Grand Chelem (24) affrontera en huitième l’Allemand Jan-Lennard Struff (144e) issu des qualifications et tombeur surprise de l’Américain Frances Tiafoe au troisième tour.

Comme lors de ses deux premières sorties, Djokovic a laissé échapper des gestes ou des paroles d’énervement, visiblement insatisfait de l’état général de son tennis.

Il s’est aussi plaint de son dos après une volée à contrepied dans le premier set et a reçu des soins dans les vestiaires.

Par la suite, il s’est plusieurs fois massé lui-même et a grimacé à la fin de certains échanges.

Décidé à faire bouger la légende du tennis, Norrie a beaucoup tenté sur les deux premiers sets, avec succès, avant de pêcher au service, à la merci des qualités de Djokovic en retour.