Gaza : l’épouse et les enfants d’Abou Obeida tués dans une frappe israélienne

Selon plusieurs sources médiatiques, une frappe aérienne israélienne a visé, samedi, un immeuble résidentiel situé dans le quartier Rimal, à l’ouest de la ville de Gaza, près du carrefour dit du « Thaïlandais ».

D’après le journal Israel Hayom et la chaîne 12, l’opération avait pour objectif d’assassiner Abou Obeida, le porte-parole des Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas. Si les autorités israéliennes affirment qu’il aurait été éliminé, la Résistance palestinienne a annoncé le martyre de son épouse et de ses enfants dans l’attaque.

L’agence de presse palestinienne Wafa a, de son côté, confirmé qu’un citoyen a été tué et que plusieurs autres personnes ont été blessées lors de ce bombardement.