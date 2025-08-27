Tunisie : dix navires et 100 volontaires prêts à rejoindre la Flottille de la Résilience vers Gaza

Le coordinateur de l’« Flottille du Maghreb pour la Résilience », Wael Nawar, a annoncé que dix navires transportant une centaine de participants tunisiens et étrangers prendront le départ depuis la Tunisie le 4 septembre prochain, dans le cadre de l’« Flottille mondiale de la Résilience » en route vers Gaza.

Les embarcations tunisiennes, auxquelles s’ajouteront d’autres provenant de ports maghrébins et européens, se rassembleront en haute mer près de Malte le 5 septembre, avant de mettre le cap, sans escale, vers les côtes palestiniennes. Selon Nawar, la diversité des nationalités à bord de chaque navire vise à réduire les risques d’attaques ciblées. En amont de ce départ, plusieurs manifestations populaires et culturelles, dont un concert et des rassemblements citoyens, seront organisées les 2 et 3 septembre à Tunis, afin de soutenir symboliquement l’initiative.

Le jour du départ, la flottille sera accompagnée par une large escorte de bateaux de pêche, commerciaux et touristiques tunisiens, venus saluer et encourager les volontaires avant leur traversée.