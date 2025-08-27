États-Unis : tir signalé dans une école du Minnesota

Un drame a secoué la ville de Minneapolis, dans le Midwest américain, où un tir a été signalé mercredi dans l’école catholique de l’Annonciation. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a confirmé l’incident sur la plateforme X, tout en indiquant que les autorités locales poursuivaient leurs investigations pour clarifier les circonstances.

Cette fusillade survient dans un climat tendu, marqué récemment par une vague de fausses alertes similaires sur plusieurs campus universitaires aux États-Unis, au moment de la rentrée scolaire. « Je prie pour nos enfants et nos enseignants qui, dès leur première semaine de cours, ont dû affronter une telle violence », a déclaré le gouverneur, sans préciser pour l’heure le nombre de victimes.

Le président américain Donald Trump a, de son côté, annoncé avoir reçu un briefing complet sur la situation, assurant que la Maison-Blanche suivait de près l’évolution de ce drame qui ravive une nouvelle fois le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires américains.