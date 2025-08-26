Tunisie : pic de chaleur attendu mercredi et jeudi, jusqu’à 45°C

Selon l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, la Tunisie connaîtra ce mercredi 27 et jeudi 28 août une hausse temporaire des températures, sous l’effet d’une dépression thermique formée au Sahara.

Ce phénomène, qui dirige vers le pays des courants chauds et secs connus sous le nom de chhili, fera grimper les maximales entre 40 et 44 °C dans plusieurs régions intérieures du nord, du centre et du sud, avec des pointes locales pouvant atteindre 45 °C dans certaines stations du sud. Sur les côtes nord et est, les températures resteront plus modérées, oscillant autour de la trentaine.

Les services météorologiques précisent toutefois qu’il ne s’agit pas d’une vague de chaleur mais d’un épisode ponctuel, avant une baisse attendue dès la soirée de jeudi et pour les jours suivants.