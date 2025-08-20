Rentrée scolaire 2025 : le ministère des Transports annonce l’acquisition de 418 bus

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a annoncé ce lundi la réception imminente de 418 nouveaux bus, dont la majorité sera affectée aux régions, dans le cadre du renforcement du parc national de transport scolaire et universitaire pour la rentrée 2025-2026.

Cette annonce a été faite lors de deux séances de travail consacrées à l’évaluation de la préparation du parc de transport et à l’organisation des services pour la nouvelle année scolaire.

Le ministre a souligné sur la nécessité d’une coordination étroite entre les sociétés de transport et les autorités régionales afin d’identifier avec précision les besoins en transport scolaire et universitaire, et d’assurer une répartition équitable et efficace des moyens.

Rachid Amri a appelé à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande, en ajustant les horaires de transport aux plannings scolaires et universitaires, et à garantir une fluidité et une régularité optimales des services. Il a également exigé un recensement urgent des points noirs routiers et la mise en œuvre de mesures concrètes pour renforcer la sécurité des usagers, notamment des élèves et étudiants.

Le ministre a souligné l’importance de préserver le service public de transport, en luttant fermement contre les actes de vandalisme par tous les moyens légaux, et en intensifiant les campagnes de sensibilisation. Il a tenu à préciser que la sécurité routière doit être ancrée comme une culture partagée par les citoyens et les agents du secteur, affirmant qu’il s’agit d’une “priorité absolue” pour le gouvernement.

Les nouvelles acquisitions de bus s’ajoutent aux livraisons récentes déjà effectuées, marquant une étape cruciale dans la modernisation du réseau de transport public en Tunisie.