Liga : Kylian Mbappé offre la victoire au Real Madrid face à Osasuna au Bernabéu

Le Real Madrid a entamé sa saison de Liga mardi par une victoire courte mais précieuse (1-0) face à Osasuna au stade Santiago Bernabéu.

L’attaquant français Kylian Mbappé, nouvellement auréolé du numéro 10, a inscrit l’unique but de la rencontre en transformant un penalty qu’il avait lui-même provoqué (51e, 1-0).

Cette première réalisation en Liga a suffi à offrir aux Merengues un succès étriqué mais mérité, qui lance leur opération reconquête sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Xabi Alonso, successeur de l’Italien Carlo Ancelotti, après une saison blanche conclue derrière le rival barcelonais.

Dominateurs de bout en bout (près de 80 % de possession), les Madrilènes s’étaient pourtant heurtés en première période à une défense basque bien en place, illustrant les difficultés que le Real pourrait rencontrer cette saison face à des blocs compacts.