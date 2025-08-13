“Palestine libre” : un contrôleur aérien français écarté de ses fonctions

En France, un contrôleur aérien de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a été suspendu après avoir adressé par radio au personnel d’un avion de la compagnie israélienne El Al le message : « Palestine libre ».

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé sur la plateforme X que l’analyse des enregistrements attestait la véracité des faits. L’agent a été immédiatement écarté de ses fonctions et privé de toute possibilité d’exercer son métier jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente d’un procédure disciplinaire.

Le ministre a rappelé que de tels propos contrevenaient aux règles strictes des communications radio, destinées uniquement à la sécurité et à la régularité du trafic aérien, et constituaient une violation du devoir de réserve imposé aux agents publics, dont font partie les contrôleurs aériens. Un enquête officielle a été ouverte à la suite d’un signalement émanant de la compagnie El Al.