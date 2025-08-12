L’UTT dénonce des slogans hostiles à Kais Saied lors d’une réunion de l’UGTT

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a dénoncé ce qu’elle considère comme une « diffamation » du président de la République Kais Saied par certains syndicalistes avant le démarrage de la réunion de la commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à son siège lundi matin.

Dans son communiqué, l’Union des travailleurs de Tunisie a estimé que les slogans brandis par certains syndicalistes « ne relèvent pas de l’action syndicale, quelles que soient les divergences », soulignant que le président de la République reste un symbole de la souveraineté nationale.

L’Union des travailleurs de Tunisie a rappelé son soutien au président de la République Kais Saied lors des dernières élections présidentielles, estimant que « dénigrer » le président de la République revient à « mépriser et dénigrer la majorité du peuple tunisien ».