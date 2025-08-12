Alerte : apparition inquiétante de la rascasse volante toxique sur les côtes tunisiennes

Les côtes tunisiennes, notamment dans la région de Menzel Temime à Nabeul, connaissent une prolifération préoccupante de la rascasse volante, une espèce marine invasive et toxique originaire de la mer Rouge.

Selon Aymen Hammam, président de l’association environnementale locale, ce poisson, reconnaissable à son corps allongé orné de taches noires et à sa tête disproportionnée, s’est largement répandu sur les plages, suscitant de nombreuses inquiétudes, notamment auprès des pêcheurs dont les moyens de subsistance sont menacés. Yassine Ramzi El Saghir, spécialiste en biologie marine, explique que cette présence accrue est liée au réchauffement des eaux de la Méditerranée et au déplacement naturel de l’espèce, déjà signalée en Libye et à Malte. La toxicité de la rascasse volante, mortelle même après cuisson, a causé plusieurs décès dans les pays méditerranéens, ce qui pousse les autorités tunisiennes à déconseiller formellement sa consommation et à interdire sa commercialisation, sous peine de sanctions.

Parallèlement, certains envisagent d’exploiter cette espèce pour ses peaux utilisées dans la confection de produits en cuir, suivant des exemples internationaux, mais la priorité reste la sensibilisation du public aux dangers qu’elle représente pour la santé humaine et l’écosystème local.