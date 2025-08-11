Tunisie : Fadhel Jaziri n’est plus

Le monde artistique et culturel a perdu Fadhel Jaziri, grand artiste, acteur et réalisateur, décédé après une longue lutte contre la maladie, à l’âge de 77 ans.

Avec sa disparition, la Tunisie perd l’un de ses plus éminents créateurs dans les domaines du théâtre, de la musique et du cinéma. Le défunt était reconnu pour sa créativité exceptionnelle et sa polyvalence artistique.

Fadhel Jaziri laisse derrière lui un héritage artistique précieux, fruit de plus de quatre décennies d’engagement dans la scène culturelle tunisienne.

Il a interprété des rôles dans plusieurs films et en a réalisé de nombreux, parmi lesquels Thalathoun (« Trente ») et Khosouf (« Éclipse »).

Son nom reste gravé dans la mémoire du public grâce à de nombreux spectacles musicaux marquants, notamment « Nouba » (1991), qui a réuni des centaines de voix exceptionnelles, ainsi que « El Hadra », présenté dans plusieurs versions au fil des années, et « El Mahfel », qui a inauguré le Festival international de Carthage durant l’été 2023.

Parmi ses dernières créations figure « Granti El Aziza », présenté hier soir dans le cadre de la 59ᵉ édition du Festival international de Hammamet, un spectacle qui a rencontré un grand succès populaire.