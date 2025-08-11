Accidents de la Route : Plus de 458 morts recensés en six mois

Depuis 1e janvier 2025 et jusqu’au 7 août courant, le nombre de morts suite aux accidents de la route a atteint 458.

Il s’agit là d’une hausse de 9,13% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les chiffres fournis par l’Observatoire national de la sécurité routière sur son site officiel.

Plus de détails, l’Observatoire a ajouté que le taux de décès chez les hommes s’est élevé à 86 % et à 13,79 % chez les femmes, soulignant que les jeunes et les adultes (âgés de 18 à 59 ans) sont les plus touchés par les accidents de la route en Tunisie, avec un nombre de 458 morts depuis janvier 2025 jusqu’au début du mois d’août.

Il a également souligné que les points noirs qui enregistrent le plus grand nombre d’accidents sont au nombre de cinq et se trouvent dans les gouvernorats de l’Ariana, de la Manouba, de Ben Arous et de Sfax (n° 1 et n° 14).