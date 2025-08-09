Transport aérien : report de la grève nationale

La Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé samedi dans un communiqué le report à une date ultérieure de la grève prévue les 12 et 13 août dans tous les aéroports par les agents de l’aviation civile et des aéroports.

La fédération a justifié le report de cette grève par « la préservation de l’intérêt général et la volonté d’éviter toute répercussion négative sur les services aériens, en particulier dans un contexte d’engagements précis soumis à des dispositions internationales strictes et exigeant une attitude responsable ».

Elle a également précisé que la décision de reporter cette grève visait à « donner une chance supplémentaire au dialogue et à la négociation sérieuse afin de garantir le respect des accords précédents, de garantir les droits des agents et d’assurer la stabilité au sein du secteur ».