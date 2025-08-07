Climat : juillet parmi les mois les plus chauds de l’histoire selon les scientifiques

Des scientifiques ont annoncé ce jeudi que le mois de juillet dernier a été le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale depuis le début des relevés climatiques.

Ce mois a été marqué par des vagues de chaleur intenses dans plusieurs régions du globe, notamment en Turquie, où un record absolu de température a été atteint avec 50,5 degrés Celsius.

Cette nouvelle alerte climatique met en évidence l’aggravation du réchauffement planétaire et la nécessité urgente de renforcer les efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.