Accident mortel à Skydiving Town : un instructeur décède lors d’un saut, l’événement suspendu

L’organisation de l’événement Skydiving Town a publié un communiqué officiel annonçant avec une profonde tristesse le décès tragique de l’instructeur expérimenté Ali Sadeq, ressortissant des Émirats Arabes Unis, survenu lors de sa participation à l’événement.

En hommage à ce professionnel passionné et respecté, les organisateurs ont exprimé leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté des adeptes de parachutisme. Ils ont prié pour que Dieu lui accorde sa miséricorde et offre à ses proches la force nécessaire pour traverser cette épreuve douloureuse.

Dans le respect du deuil et des procédures légales en cours, toutes les activités de l’événement ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, une décision prise en accord avec les autorités compétentes. Les organisateurs ont tenu à souligner que cet incident, aussi dramatique soit-il, demeure un cas isolé, survenu malgré la mise en place de toutes les mesures de sécurité prévues et conformes aux normes établies avec les institutions officielles.

En parallèle, une coordination transparente est en cours avec toutes les parties concernées, notamment sur le plan financier, afin d’assumer les responsabilités avec rigueur et humanité. L’organisation appelle à la compréhension de tous face à ces circonstances exceptionnelles, et promet de tenir les participants informés quant aux futures dates de reprise de l’événement, une fois que les conditions légales et logistiques le permettront.