Tunisie : Météo du mardi 5 août 2025

D’après les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, la journée de mardi sera marquée par un temps généralement peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent soufflera du nord sur les régions nord et centrales, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes orientales et dans le sud, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée.

Les températures seront en légère augmentation, avec des maximales comprises entre 29 et 34°C dans le nord, sur les hauteurs et les zones côtières, et entre 35 et 40°C dans les autres régions.