La visite de Mike Johnson en Cisjordanie occupée provoque la colère des responsables palestiniens

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et plusieurs responsables palestiniens ont condamné lundi la visite du président de la Chambre des représentants des Etats-Unis Mike Johnson dans une colonie juive située sur des terres palestiniennes de Cisjordanie.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant la visite de M. Johnson, la qualifiant “d’encouragement aux crimes des colons, à la colonisation et à la confiscation des terres palestiniennes”.

Il a déclaré que toute activité de colonisation était invalide et illégale et compromettait les chances de mettre en œuvre la solution à deux Etats et de parvenir à la paix.

Le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, a décrit cette visite comme “un dangereux parti pris en faveur de l’occupation, et une violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations unies, du Conseil de sécurité et de la Cour internationale de justice”.

M. Fattouh a déclaré dans un communiqué que cette visite “encourageait et récompensait les colons pour leurs crimes, tels que les meurtres, les incendies criminels et la violence contre le peuple palestinien”, et “servait de couverture à la législation raciste promulguée par la Knesset sioniste en vue de perpétuer l’occupation et de légitimer les spoliations, les déplacements et l’apartheid”.

M. Johnson a visité une colonie juive en Cisjordanie lundi. Des responsables sionistes ont déclaré au média américain Axios que cette visite était “d’ordre privé”.