Des volcans dormants en Tunisie pourraient se réveiller, alerte un scientifique

Le scientifique égyptien en sciences spatiales et planétologie, Dr Issam Hajji, a révélé l’existence de volcans dormants dans plusieurs pays arabes, notamment en Arabie Saoudite (région de Médine), au Yémen et en Tunisie.

Il a souligné l’importance d’étudier ces formations volcaniques, car un volcan en sommeil peut se réveiller et provoquer des catastrophes naturelles majeures, telles que des tsunamis. S’exprimant également sur les changements observés cette année en Méditerranée, Dr Hajji a alerté sur l’augmentation des températures de l’eau — entre 1,5 et 2,5°C — qui transforme les plages, autrefois lieux de détente, en zones potentiellement dangereuses pour les estivants. Il appelle ainsi les instituts spécialisés, notamment l’Institut des sciences marines, à étudier ces mutations maritimes. Concernant les tempêtes et ouragans, il les considère comme des conséquences directes du dérèglement climatique mondial, plaidant pour l’adoption de normes de sécurité plus strictes dans la construction des bâtiments.

Enfin, il a averti que les pays arabes, dont la Tunisie, ne sont pas prêts à faire face aux impacts croissants du changement climatique, insistant sur l’urgence de mettre en place des réformes structurelles pour mieux s’y adapter.