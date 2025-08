Al-Sissi : « l’Histoire jugera ceux qui ont abandonné Gaza »

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 5 août 2025 avec son homologue vietnamien Luong Khong, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a vivement critiqué la position de plusieurs pays face à la guerre en cours à Gaza.

Il a déclaré que “l’Histoire retiendra et jugera sévèrement ces États” pour leur silence ou leur complicité, soulignant que “la conscience humaine universelle ne restera pas muette indéfiniment”. Réfutant fermement les accusations selon lesquelles l’Égypte participerait au blocus de Gaza, il a qualifié ces propos d’”infondés et absurdes”. Al-Sissi a rappelé que son pays joue un rôle déterminant dans les efforts pour mettre fin aux hostilités et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, précisant que plus de 5 000 camions d’aide sont prêts à entrer dans Gaza via l’Égypte.

Il a également dénoncé la guerre comme un moyen de “famine, de génocide et de liquidation de la cause palestinienne”, appelant l’opinion publique internationale à se mobiliser face à l’inaction de la communauté internationale.