Tunisie : 13 500 foyers bientôt raccordés au gaz naturel grâce à un financement de la BAD

La Tunisie avance dans son programme d’accès à l’énergie propre avec le raccordement progressif de 13 500 logements au gaz naturel dans les régions du nord-ouest, longtemps défavorisées.

Ce projet, financé à hauteur de 49,39 millions d’euros par la Banque Africaine de Développement (BAD), a déjà permis, entre février et juin 2025, d’alimenter plus de 1 250 foyers dans les délégations de Béja Sud et Medjez El Bab. L’initiative vise à réduire l’utilisation du fioul lourd en faveur du gaz naturel, dans le cadre de la transition énergétique nationale. Selon Mohamed Riadh Hlel, responsable du projet à la STEG, ces raccordements améliorent concrètement la vie quotidienne des habitants, en assurant un chauffage fiable et en stimulant l’activité économique locale. À terme, 13 500 abonnés répartis sur 19 municipalités en bénéficieront et 2 500 foyers supplémentaires seront raccordés d’ici fin 2025. L’impact dépasse le cadre domestique : dix unités industrielles ont déjà vu le jour dans les zones concernées, dynamisant l’emploi et la production. Pour la BAD, représentée par Mehdi Khawali, ce programme illustre parfaitement la coopération réussie avec la STEG et l’engagement en faveur d’un développement régional équilibré et durable.

Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie plus large : la banque finance actuellement 39 projets actifs en Tunisie, pour près de 6 milliards de dinars, dans des secteurs clés tels que l’énergie, les transports et l’agriculture.