RN9 Tunis-La Marsa : l’autoroute de la mort au cœur de la capitale

L’accident survenu mardi sur la RN9, reliant Tunis à La Marsa, met une fois de plus en lumière le danger permanent que représente cet axe vital en plein cœur de la capitale.

Chaque jour, cet itinéraire devient le théâtre de comportements irresponsables : excès de vitesse, dépassements interdits, rodéos nocturnes et chaos causé par les taxis collectifs qui s’arrêtent où bon leur semble. Cette situation ne peut plus durer. Il est urgent de mettre en place une stratégie globale : installation de caméras intelligentes pour sanctionner les infractions, organisation stricte des arrêts pour les taxis collectifs, campagnes de sensibilisation ciblées pour les piétons, aménagement de voies dédiées aux deux-roues et contrôle accru la nuit.

Sans une action ferme et une volonté politique réelle, la RN9 restera synonyme de mort et d’insécurité, alors qu’elle devrait être un axe moderne et sûr au service de milliers d’usagers.