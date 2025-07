Israël  : l’activiste américain Chris Smalls violemment agressé après l’interception de Handhala

La Commission internationale pour briser le blocus de Gaza a dénoncé les violences commises par les forces d’occupation israéliennes contre l’activiste américain Chris Smalls, passager de la flottille « Handhala ».

Selon le communiqué, ce défenseur des droits humains a été violemment agressé par sept agents dès son placement en détention : il aurait été étranglé et roué de coups, laissant des traces visibles sur son cou et son dos. Entouré de six membres d’une unité spéciale de la police lors de son entretien avec son avocat, Chris Smalls a été la cible d’un traitement d’une brutalité exceptionnelle, que la commission qualifie de raciste et discriminatoire, rappelant qu’aucun autre militant n’a subi une telle violence. Cet incident survient alors que plus d’une douzaine de militants arrêtés après l’interception de la flottille par l’armée israélienne ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention.

La flottille « Handhala », composée de 21 passagers de dix nationalités différentes, dont deux députées françaises et des journalistes d’Al Jazeera, tentait de briser le blocus imposé à Gaza lorsque son navire a été arraisonné au large par la marine israélienne, suscitant une vague de condamnations d’organisations politiques et de défense des droits humains dans le monde arabe.