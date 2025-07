Incendie à Zaghouan : 200 hectares de pins ravagés et habitants évacués

Un violent incendie, attisé par des vents puissants et une chaleur extrême, s’est propagé ce vendredi 25 juillet 2025 de Djebel Mansour 1 (Siliana) jusqu’à la zone forestière de Tlil Essalhi, connue sous le nom de Djebel Mansour 2, dans la délégation de Fahs à Zaghouan.

En quelques heures, près de 200 hectares de pins d’Alep ont été réduits en cendres et plus de cinquante détonations ont été signalées, sans qu’aucune victime ne soit recensée. Pour faire face aux flammes, huit camions de pompiers ont été déployés, tandis que les habitants et leurs troupeaux ont été évacués par mesure de précaution. Les équipes de la protection civile et des forêts poursuivent leurs efforts dans un terrain difficile, où le vent complique encore les opérations d’extinction.