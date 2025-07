Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, cette nuit, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies au nord et au centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur sud relativement fort près des côtes et au sud et modéré dans le reste des régions. Mer peu agitée à agitée. Les Températures varieront, cette nuit, entre 28° et 32° au nord et au centre et entre 32° et 36° au sud.