Gaza : 53 Palestiniens tués en 24h dans de nouvelles frappes de l’armée d’occupation

Cinquante-trois Palestiniens, dont des enfants, ont été tués mercredi dans les bombardements et tirs continus de l’armée d’occupation sioniste contre la bande de Gaza, rapporte jeudi l’agence de presse palestinienne Wafa.

Cinq civils ont été tués et plusieurs autres blessés, certains grièvement, lorsqu’un tir d’artillerie sioniste a visé des personnes qui attendaient des camions d’aide humanitaire au nord-ouest de Beit Lahia, dans le nord de l’enclave.

Huit Palestiniens ont également été tués dans un bombardement sioniste visant un rassemblement de civils dans la rue Al-Ishrin, dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.

Dans le sud du territoire, une frappe a visé une tente abritant des déplacés dans la zone d’Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès, faisant un mort et plus de dix blessés.

Par ailleurs, 44 Palestiniens avaient déjà été tués plus tôt dans la journée par les tirs et les frappes sionistes sur différentes zones de Gaza.

À l’est de la ville de Gaza, cinq personnes ont été tuées et d’autres blessées dans deux frappes ciblant les quartiers d’Al-Tuffah et d’Al-Zeitoun, tandis qu’un Palestinien a été tué et un autre blessé lors d’un bombardement près d’une mosquée dans le quartier d’Al-Daraj.

Dans le quartier de Tel Al-Hawa, au sud-ouest de Gaza, sept civils, dont cinq enfants et un fœtus extrait du ventre de sa mère, ont été tués dans une frappe sioniste contre un appartement résidentiel.

Dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, une fillette a été tuée et 11 autres personnes – pour la plupart des enfants – ont été blessées dans un bombardement visant une tente de déplacés dans un parc du camp, au nord-ouest de la ville de Gaza.

Dans le nord de la bande de Gaza, un secouriste a été grièvement blessé lorsqu’un drone sioniste a pris pour cible une ambulance.

Au centre du territoire, des civils ont pu récupérer les corps de 12 Palestiniens au sud de Deir al-Balah après le retrait de l’armée sioniste et le repli de ses véhicules vers l’est.

Deux autres civils ont été tués : l’un succombant à ses blessures après avoir été touché par un drone sioniste dans la zone d’Umm Dhahir, au sud-est de Deir al-Balah, et l’autre lors d’un bombardement qui a visé un rassemblement dans la rue Al-Ishrin, à Nuseirat.

Quatre autres personnes ont perdu la vie lorsque l’armée sioniste a frappé des civils qui attendaient de l’aide près du carrefour Al-Shuhada.

Dans la localité d’Al-Zawaida, un Palestinien a été tué dans une frappe de drone israélien. L’artillerie sioniste a également intensivement bombardé plusieurs secteurs au sud-est de Deir al-Balah et à l’est du camp d’Al-Bureij, tandis que des véhicules militaires tiraient de façon soutenue dans l’est de la province.

Dans le sud de la bande de Gaza, deux civils ont été tués et d’autres blessés par des tirs sioniste visant des personnes attendant l’aide humanitaire au nord de Rafah.

Quatre autres personnes ont été tuées dans deux frappes sionistes visant des rassemblements de civils dans la ville de Bani Suheila, à l’est de Khan Younès.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste , mène une guerre d’extermination contre la bande de Gaza, faite de massacres, de famine, de destruction et de déplacements forcés, en dépit de tous les appels internationaux et des ordonnances de la Cour internationale de justice exigeant l’arrêt de ces crimes.

Cette offensive a causé plus de 202 000 martyrs et blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, ainsi que plus de 9 000 disparus et des centaines de milliers de déplacés. La famine a également coûté la vie à de nombreuses personnes.