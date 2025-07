Tunisie–États-Unis : Kais Saïed dénonce les massacres à Gaza et appelle à des décisions audacieuses

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au palais de Carthage, le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes, le Moyen-Orient et l’Afrique, Massad Boulos.

Citée dans un communiqué, la rencontre a été l’occasion d’évoquer les massacres perpétrés contre le peuple palestinien et de débattre d’une série de dossiers, dont notamment, la question du terrorisme sous toutes ses formes ainsi que la situation dans la région arabe en particulier.

Dans ce contexte, le président de la République souligné que les affaires de chaque pays arabe doivent être réglées par leurs peuples sans nulle ingérence étrangère sous quelque prétexte que ce soit.

Le chef de l’Etat a en outre affirmé que la Tunisie a choisi d’élargir ses partenariats stratégiques afin de servir les intérêts de son peuple et de répondre à ses revendications et attentes.

Selon une vidéo de la réunion diffusée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l’Etat a montré au conseiller américain des images qu’il a qualifiées de « choquantes » de nourrissons et d’enfants palestiniens, victimes de la famine à Gaza, las et mourant de soif et de faim.

« Ces images sont un témoin saisissant de la brutalité de la guerre menée par les forces de l’occupation dans le seul et unique dessein d’exterminer le peuple palestinien et de le mettre à genoux. », a commenté le chef de l’Etat avant de poursuivre que « les peuples libres n’accepteront plus jamais la défaite ».

Lors de cette réunion, le président Saïed a mis l’accent sur le droit du peuple palestinien à disposer de son propre destin comme le prévoit le traité de Versailles, soulignant que les atrocités commises par l’entité sioniste sont « totalement inacceptables et constituent sans nul doute un crime contre l’humanité ».

Et le chef de l’Etat de souligner encore que « la légalité internationale n’a de cesse de s’éroder jour après jour et n’a plus aucun sens face à la tragédie humanitaire qu’endure le peuple palestinien à Gaza et les bombardements incessants dont il est la cible ».

Face à ces atrocités sans précédent, le président de la République a réaffirmé qu’il « est grand temps pour que l’humanité tout entière se réveille et agisse pour mettre fin à ces crimes infâmes perpétrés en Palestine. »

« Il est plus que jamais impérieux de prendre des décisions audacieuses en faveur du peuple palestinien, le détenteur de tout le territoire palestinien à Gaza, en Cisjordanie, dans les colonies et dans toute la Palestine, afin que l’État palestinien soit établi avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods», a encore fait savoir le chef de l’Etat lors de cette réunion.