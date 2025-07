Athlétisme : la Tunisie décroche 11 médailles au Championnat d’Afrique des jeunes au Nigeria

La Tunisie a brillamment clôturé sa participation au Championnat d’Afrique d’athlétisme des jeunes, organisé au Nigeria, en récoltant un total de 11 médailles : 3 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Mohamed Amine Fattouhi s’est particulièrement illustré en décrochant la médaille d’or des épreuves combinées dans la catégorie des moins de 18 ans.

L’or a également souri à Imen Essâaï et Ryan Charni, vainqueurs du 10 000 mètres marche chez les moins de 20 ans. Ghofrane Lahmadi et Kotr Enna Joued ont quant à elles remporté l’argent au lancer du disque. Enfin, les six médailles de bronze ont été remportées dans diverses disciplines telles que la marche, le saut et les haies, toutes catégories confondues.