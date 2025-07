Le ministère de l’Intérieur conduit un vaste programme de modernisation des services de sécurité, a annoncé lundi le ministre Khaled Nouri lors d’une plénière du Conseil national des régions et des districts.

Ce plan prévoit la construction de 570 nouveaux postes de police et de garde nationale dans toutes les régions, initiative qui a pour but de rapprocher l’action sécuritaire du citoyen et de renforcer la lutte contre la criminalité.

S’agissant du développement local, le département a mobilisé 242 millions de dinars pour la remise à niveau des voiries municipales et débloqué 410 millions de dinars d’aides destinées aux municipalités nouvellement créées.

Selon le ministre, le taux d’exécution des projets dans ces municipalités a atteint 78 %.

Il a ajouté que 411 marchés ont été conclus sur un total de 523 projets municipaux, et 62 % des crédits nécessaires ont été débloqués pour financer 366 chantiers en cours. Parallèlement, 177 municipalités bénéficient désormais du programme des « municipalités élargies ».

Pour résorber les retards persistants, le ministère de l’Intérieur a constitué, en partenariat avec les gouverneurs, des cellules mixtes chargées de lever les obstacles fonciers, administratifs ou techniques. Ces groupes de travail ont permis d’achever et de livrer 368 projets et d’aplanir les principales difficultés qui freinent la réalisation de 403 autres dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et des infrastructures.

Le ministre a également souligné que le département se penche sur l’amélioration du cadre juridique et institutionnel relatif au poste de gouverneur et de ses adjoints afin de l’aligner sur les exigences de la Constitution de 2022 et de doter les pouvoirs territoriaux d’outils plus performants pour piloter le développement local.