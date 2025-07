Yosra Mahnouch absente des festivals tunisiens en 2025 : la raison dévoilée

C’est une nouvelle qui a attristé de nombreux fans : la chanteuse tunisienne Yosra Mahnouch ne participera à aucun festival ni concert en Tunisie durant l’été 2025. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’artiste a annoncé son absence en raison d’engagements artistiques importants à l’étranger, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière internationale.

Considérée comme l’une des voix les plus puissantes de la scène musicale tunisienne contemporaine, Yosra Mahnouch s’est imposée ces dernières années comme une figure incontournable des festivals estivaux à travers toutes les régions du pays. Ses concerts, très attendus, affichent souvent complet dès l’ouverture de la billetterie, témoignant de l’amour du public tunisien pour cette artiste à la voix exceptionnelle.

Dans son message empreint d’émotion et de gratitude, Yosra a souligné que cette décision n’a pas été facile à prendre. « Le théâtre en Tunisie n’est pas qu’un lieu, c’est une étreinte, c’est la chaleur du public, une rencontre des âmes », a-t-elle écrit, exprimant son attachement profond à la scène tunisienne et à son public fidèle.

Cependant, l’artiste promet que cette absence ne sera que temporaire et qu’elle reviendra très bientôt avec plus de force, de maturité artistique et de nouvelles créations. Des projets musicaux inédits et des chansons célébrant son lien fort avec son public tunisien sont en préparation.

Elle conclut son message par un mot d’amour et de reconnaissance à ses fans : « Merci pour votre patience, votre passion et votre fidélité. Que Dieu protège la Tunisie et son peuple. »

Ce départ momentané ne fait que renforcer l’attente autour de son retour, que l’on devine déjà très prometteur.