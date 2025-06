Risque de noyade : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé a appelé, dimanche, à faire preuve de vigilance et à adopter les bons réflexes pour éviter les risques de noyade.

Soulignant que la noyade n’est pas toujours bruyante et visible, le ministère a appelé à la surveillance permanente et rapprochée des enfants, que ce soit dans la mer ou dans les piscines et recommandé de leur apprendre à nager.

Le département de la santé a, en outre, mis l’accent sur l’importance de respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade, de choisir des zones de baignade surveillées et sécurisées, de placer des barrières de sécurité autour des piscines privées et de veiller à ce qu’elles soient bien fermées.

L’appel du ministère intervient suite à la noyade, hier samedi, au large de Soliman à Nabeul, de trois jeunes filles originaires de Khanga El Hajjej et la disparition d’une fillette de trois ans sur la plage d’Aïn Gharnez à Kélibia.