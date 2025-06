Tunisie : transfert illégal d’Abir Moussi à Bulla Regia, ses avocats dénoncent torture et mauvais traitements

Le comité de défense d’Abir Moussi, avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), a vivement dénoncé ce qu’il considère comme une détention arbitraire et des violations graves des droits fondamentaux de sa cliente. Dans un communiqué publié le 25 juin 2025, les avocats ont critiqué le transfert d’Abir Moussi de la prison de La Manouba à celle de Bulla Regia, à Jendouba, soulignant l’absence de tout document écrit justifiant cette décision, qu’ils qualifient de contraire aux procédures légales.

Ils évoquent des actes de harcèlement, de séquestration et un déplacement forcé sous menace, réalisé sans aucune autorisation judiciaire. Le comité a également tiré la sonnette d’alarme sur les conditions inhumaines de détention, qui ne tiennent aucun compte de l’état de santé de leur cliente, et sur la levée des mesures de protection contre les menaces terroristes dont elle bénéficiait, pointant la responsabilité du ministère de la Justice quant à son intégrité physique. Les avocats appellent les organisations nationales et internationales à intervenir, à visiter la prison de Bulla Regia et à vérifier l’absence de fondement légal à cette détention, rappelant que la section de Jendouba de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme avait déjà constaté des conditions déplorables lors d’une récente visite. Ils annoncent le dépôt de plaintes contre les responsables de ces violations pour mauvais traitements, torture et détention illégale, ainsi qu’un recours international au vu du non-respect par la Tunisie d’une décision des Nations unies concluant à une détention arbitraire.

Enfin, ils regrettent le silence des instances professionnelles des avocats face à ces atteintes et exhortent leurs confrères à défendre la liberté d’exercice de la profession, mise à mal par les ingérences du pouvoir exécutif. Pour rappel, Abir Moussi est emprisonnée depuis octobre 2023 après son arrestation devant le palais de Carthage, alors qu’elle tentait de déposer un recours administratif dans les règles. Depuis, elle est poursuivie dans plusieurs affaires judiciaires.