Le ministère des Finances a appelé les personnes soumises à l’impôt sur la fortune immobilière à régulariser leur situation avant la fin du mois de juin 2025.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère a invité les personnes concernées par cet impôt à procéder à la déclaration et au paiement des montants dus auprès du receveur des finances compétent selon leur lieu de résidence principale, et ce, au plus tard le 30 juin 2025, afin d’éviter les pénalités de retard et les sanctions prévues par la législation en vigueur.

Le même communiqué précise que l’impôt sur la fortune immobilière est appliqué à hauteur de 0,5 % de la valeur nette des biens immobiliers.

Le ministère a également indiqué que cet impôt a été instauré par l’article 23 de la loi de finances pour l’année 2023. Il concerne l’ensemble des biens immobiliers appartenant aux personnes physiques, dont la valeur marchande au 1er janvier de l’année atteint ou dépasse 3 millions de dinars, y compris les biens appartenant à leurs enfants mineurs à charge.