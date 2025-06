Gaza : le bilan du génocide s’alourdit avec près de 186 000 martyrs et blessés depuis octobre 2023

Trente-quatre citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres blessés à l’aube et dans la matinée de vendredi, lors de deux nouveaux massacres commis par l’occupation sioniste dans la bande de Gaza rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

L’hôpital Al-Awda, situé dans le camp de Nuseirat, a fait état de l’arrivée des corps de 23 martyrs, en plus de dizaines de blessés, à la suite d’une attaque sioniste ciblant des personnes qui attendaient l’arrivée de l’aide humanitaire près du carrefour des Martyrs, au nord du camp, au centre de la bande de Gaza.

Par ailleurs, des sources médicales de l’Association du Croissant-Rouge palestinien ont rapporté le martyre de 11 citoyens et plusieurs blessés, à la suite d’un bombardement sioniste ayant visé une maison dans la zone dite Al-Maaskar, à l’ouest de la ville de Deir al-Balah, toujours au centre de l’enclave. Les victimes ont été transférées à l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa dans la ville.

Depuis le 7 octobre 2023, l’occupation sioniste mène à Gaza une campagne d’extermination de masse, marquée par des actes de tuerie, de famine, de destruction et de déplacement forcé, en méprisant totalement les appels de la communauté internationale ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice exigeant l’arrêt de ces crimes.

Ce génocide a fait jusqu’à présent environ 186 000 martyrs et blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes, en plus de plus de 11 000 disparus, des centaines de milliers de déplacés et une famine qui a coûté la vie à de nombreux civils, y compris des enfants.