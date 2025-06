Passage de la caravane Al Soumoud à Rafah : les conditions strictes imposées par l’Égypte

L’Égypte a précisé, mardi 11 juin 2025, les modalités d’accès à la zone frontalière de Rafah sans toutefois se prononcer clairement sur le passage de la caravane Al Soumoud en direction de Gaza.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a rappelé que toute visite dans cette zone requiert une autorisation préalable à solliciter auprès des autorités compétentes via les ambassades ou directement auprès du ministère. Ces mesures visent, selon Le Caire, à assurer la sécurité des délégations étrangères, à ne pas interférer avec les opérations humanitaires en cours et à empêcher toute tentative d’entrée illégale à Gaza. L’Égypte souligne également l’importance du respect de ses lois, notamment en matière de visas et d’autorisations, et appelle à une stricte coordination avec ses services pour éviter tout incident diplomatique ou sécuritaire. Par ailleurs, tout en réaffirmant son soutien au peuple palestinien face à la guerre et à la famine, l’Égypte met en avant ses efforts continus pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.

De leur côté, les organisateurs de la caravane, qu’ils décrivent comme citoyenne, solidaire et apolitique, insistent sur leur volonté de respecter la souveraineté égyptienne et précisent qu’ils n’entreront sur le territoire qu’avec l’accord officiel des autorités. Pendant ce temps, Israël, inquiet de l’ampleur prise par cette initiative tunisienne de solidarité, a exhorté l’Égypte à bloquer le passage de la caravane, évoquant des risques sécuritaires.