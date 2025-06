Fierté à Mahres : Bilal, élevé par SOS Villages d’Enfants, obtient sa licence avec mention très bien

L’association SOS Villages d’Enfants a célébré avec fierté la réussite de l’un de ses jeunes, Bilal Hebheb, originaire du village SOS de Mahres. Ce mardi 10 juin 2025, Bilal a obtenu sa licence nationale en hygiène, sécurité et environnement à l’École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, en présence de sa famille du village.

Grâce à sa persévérance, son sérieux et le soutien indéfectible de sa mère SOS, de la direction et de l’équipe encadrante du village, il s’est distingué en décrochant son diplôme avec la mention très bien. Félicitations à Bilal pour cette belle réussite qui reflète les valeurs d’engagement, d’accompagnement et d’espoir portées par SOS Villages d’Enfants. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à tous nos jeunes, un avenir riche en réussites académiques et professionnelles.