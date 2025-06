Le ministère du Transport a annoncé la mise en place d’un programme exceptionnel de transport des voyageurs à l’occasion de l’Aïd al-Adha, pour la période allant du mercredi 4 juin au lundi 9 juin 2025, en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre.

Voici les principaux axes de ce programme :

Transport interurbain par bus :

Les entreprises publiques de transport routier interurbain sont autorisées à assurer des voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes, en fonction de la demande.

Ainsi, la Société Nationale de Transport Interurbain et les sociétés régionales assureront 3700 trajets réguliers et 1100 trajets supplémentaires, soit une augmentation de 30 % de l’offre habituelle.

Société nationale : 550 trajets réguliers et 190 supplémentaires.

Sociétés régionales : 3150 trajets réguliers et 910 supplémentaires.

De plus, du mardi 3 au jeudi 5 juin 2025, des autorisations exceptionnelles ont été accordées aux sociétés régionales de Nabeul, Kairouan, Kasserine, Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef pour renforcer certaines lignes relevant de la société nationale.

Transport ferroviaire (SNCFT) :

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens a prévu un renforcement de la capacité des trains avec 97 voitures supplémentaires, s’ajoutant aux 169 utilisées habituellement, et 17 trajets supplémentaires en plus des 72 trajets réguliers. Cela permettra de mettre à disposition environ 20 000 sièges.

Transport non régulier de personnes (taxis “louages”) :

Les taxis “louages” sont exceptionnellement autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national, sans se limiter à leur zone d’activité habituelle, et ce, du 4 au 9 juin 2025.

Suivi et organisation :

Des équipes de contrôleurs du ministère ont été mobilisées pour surveiller l’exécution du programme dans toutes les gares routières, ferroviaires et stations de taxis “louages”.

Encadrement renforcé :

Un bureau de coordination a été mis en place au sein de la direction générale du transport terrestre et dans les directions régionales pour organiser et suivre l’opération. Le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné la mobilisation de tous les agents du ministère dans les stations de transport terrestre afin d’assister les voyageurs, surveiller la mise en œuvre du programme et garantir leur confort.