Ali Maâloul quitte Al Ahly : bilan, émotions et hommage au public rouge

Le joueur tunisien Ali Maâloul a officiellement annoncé son départ du club égyptien Al Ahly à travers un message empreint d’émotion.

Arrivé au club en 2016, il évoque avec gratitude les neuf années passées au sein de ce qu’il considère non seulement comme un club, mais comme une véritable famille et une « nation » rouge.

Il remercie chaleureusement les supporters, soulignant leur soutien indéfectible dans les moments difficiles comme dans les moments de gloire, et exprime à quel point leur amour et leur fidélité ont été pour lui une source de force. Au fil de sa carrière à Al Ahly, il a inscrit 53 buts, délivré 85 passes décisives et remporté 22 titres, mais il considère que rien ne vaut la passion et l’attachement du public.

Ali Maâloul quitte le club avec le cœur lourd, mais confiant, promettant que son amour pour Al Ahly restera à jamais intact, et il souhaite à ses successeurs de porter fièrement ce maillot vers de nouveaux sommets.