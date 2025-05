Football – Ligue 1 : un duel à distance entre l’USMO et l’ESS pour la Champions League

Alors que le verdict est tombé pour le sacre final, revenu à l’Espérance de Tunis, ainsi que pour la relégation de l’US Tataouine et de l’EGS Gafsa, la dernière journée du championnat de Ligue 1 ne conserve qu’un seul véritable enjeu : la course aux places africaines. Un suspense haletant opposera ce jeudi l’US Monastir et l’Etoile du Sahel, dans un duel à distance pour s’offrir une qualification en Ligue des Champions.

L’US Monastir (61 points) se déplacera sur la pelouse de l’Espérance de Tunis, à Radès, pour un choc aussi périlleux que décisif. Une victoire lui assurerait la deuxième place, sans avoir à se soucier du résultat de l’Etoile du Sahel. Les hommes de Faouzi Benzarti, qui ont vu leurs rêves de titre s’envoler après deux nuls frustrants face au Stade Tunisien et à l’ES Metlaoui, n’ont désormais qu’un objectif : terminer dauphins et retrouver la scène continentale pour la troisième fois de leur histoire.

Pour cela, les coéquipiers de Hazem Mastouri devront livrer une prestation solide, en s’appuyant sur une rigueur défensive exemplaire (11 buts encaissés seulement, meilleure arrière-garde du championnat) et un réalisme offensif à toute épreuve.

Côté espérantiste, l’ambiance sera à la célébration. Fraîchement sacrée pour la 34e fois, l’équipe de Maher Kanzari cherchera à offrir à son public une nouvelle victoire, la cinquième consécutive depuis son arrivée, et à conserver son invincibilité à domicile. Face aux Usémistes, les Sang et Or voudront rééditer le scénario du match aller (2-0) grâce à leur puissance offensive, incarnée par le duo explosif Yan Sasse et Youcef Belaïli.

A Sousse, l’Etoile du Sahel (également à 61 points) n’aura pas d’autre alternative que de s’imposer face au CS Sfaxien et d’espérer un faux pas des Monastiriens pour décrocher la deuxième place. Une qualification pour la Ligue des Champions constituerait un cadeau idéal à offrir à ses supporters, alors que le club fête cette année son centenaire.

Les étoilés entendent jouer leur va-tout offensif, portés par leur buteur maison Firas Chaouat, actuel meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations. Toutefois, le staff technique sait pertinemment qu’il ne peut se permettre de sacrifier l’équilibre défensif, sous peine de revivre les déconvenues de cette saison à domicile, comme face à l’Espérance de Zarzis ou à l’EGS Gafsa.

En face, le CS Sfaxien se présentera sans enjeu mais avec la volonté de finir la saison sur une bonne note. Déjà assuré de conserver sa septième place, le club sudiste pourrait poser des problèmes à une Etoile du Sahel sous pression, d’autant que ses joueurs, libérés de toute contrainte, auront à cœur de s’exprimer pleinement.

Le programme

Mercredi 14 mai

A Gabés:

AS Gabès – Club Africain

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Tataouine

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – EGS Gafsa

A Zarzis :

ES Zarzis – JS Omrane

Jeudi 15 mai

A Radés:

Espérance ST – US Monastir

Au Bardo:

Stade Tunisien – AS Soliman

A Bizerte:

CA Bizertin – O Béja

A Sousse:

ES Sahel – CS Sfaxien