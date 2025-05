Tourisme en Tunisie : plus de 2,3 millions de visiteurs à la mi-avril 2025

À la date du 20 avril 2025, la Tunisie a accueilli plus de 2,3 millions de touristes, enregistrant ainsi une hausse de 8,8 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les déclarations de Mohamed Mehdi Hloui, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien.

Les recettes touristiques ont également connu une progression significative, atteignant près de 1,6 milliard de dinars, soit une augmentation de 85,3 millions. Cette dynamique positive est portée par une forte reprise des marchés traditionnels européens (+24,4 %) et maghrébins (+4,6 %).

L’année 2025 s’annonce exceptionnelle avec un objectif ambitieux de 11 millions de visiteurs, contre 10,26 millions en 2024. Pour atteindre ce but, plusieurs mesures ont été mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie axée sur la diversification, la digitalisation, la durabilité, la qualité, la formation et le développement du tourisme intérieur. La Tunisie multiplie également sa participation aux salons internationaux pour renforcer son image de destination touristique. Par ailleurs, plus de 1 500 opérations de contrôle ont été menées depuis le début de l’année dans les hôtels et agences de voyages, avec des sanctions allant jusqu’à la fermeture des établissements en cas de non-conformité grave.

Le tourisme représente désormais un pilier essentiel de l’économie nationale, avec une contribution estimée à 4,9 % du PIB, selon les dernières données du compte satellite du tourisme élaboré par l’Institut national de la statistique.