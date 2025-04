Coupure de courant géante : l’Espagne, le Portugal et le sud de la France plongés dans l’obscurité

Le 28 avril 2025, une coupure de courant d’envergure a frappé l’Espagne, le Portugal et le sud de la France, plongeant des millions de personnes dans l’obscurité. Bien que la cause exacte de l’incident soit encore en cours d’analyse, cette panne massive a eu des conséquences majeures sur les transports, les communications et les infrastructures essentielles.

Selon la société espagnole “Red Eléctrica”, l’électricité a été partiellement rétablie dans le nord et le sud de l’Espagne, mais l’incident demeure sous évaluation. La société portugaise “REN” a confirmé que l’ensemble de la péninsule ibérique, ainsi que le sud de la France, étaient concernés par cette coupure. En Espagne, le trafic ferroviaire a été totalement interrompu, affectant des milliers de voyageurs, et plusieurs grandes villes, telles que Séville et Barcelone, ont été particulièrement touchées par des coupures prolongées. Le métro des grandes villes comme Madrid et Barcelone a cessé de fonctionner, forçant les usagers à se déplacer à pied.

Par ailleurs, des perturbations ont également affecté les services de télécommunications et provoqué d’importants embouteillages, en raison de l’arrêt des feux de circulation. Les autorités locales ont averti que le rétablissement complet de l’électricité pourrait prendre plusieurs heures.