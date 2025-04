Alerte météo : dès ce soir, jusqu’à 50 mm de pluie et des vents violents sur plusieurs régions

Le temps se dégrade à partir de ce dimanche après-midi, avec l’arrivée d’orages et de fortes pluies sur les régions ouest du pays, selon l’Institut national de la météorologie.

Ces précipitations toucheront progressivement les zones nord et centre-est, notamment les gouvernorats de Kasserine, Le Kef, Siliana, Kairouan et le nord de Sidi Bouzid, avant de s’étendre dans la nuit à Zaghouan, Nabeul et le nord de Sousse. Les quantités de pluie pourraient atteindre entre 30 et 50 millimètres par endroits, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent dépassant temporairement les 80 km/h, particulièrement lors des orages et sur les hauteurs.

Les averses se poursuivront lundi sur le nord, le centre et localement le sud du pays, avec des épisodes orageux et parfois de fortes intensités, tandis qu’une baisse des températures est également attendue.