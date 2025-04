Pluies bienfaitrices en Tunisie : un impact positif sur les récoltes et les prix

Les récentes pluies abondantes enregistrées dans plusieurs régions de Tunisie ont apporté un souffle d’espoir au secteur agricole, particulièrement en cette période cruciale de maturation des cultures.

Selon Salem Ramdhani, membre de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche chargé du dossier des légumes, ces précipitations sont tombées à un moment idéal, notamment pour les grandes cultures, réduisant le recours à l’irrigation et améliorant les conditions de production. Les premières estimations laissent entrevoir une récolte céréalière exceptionnelle, la plus importante depuis 1993, pouvant couvrir jusqu’à 60 % des besoins de consommation nationale — un signal encourageant face aux défis de la sécurité alimentaire. La production des fruits et légumes devrait également bénéficier de ces conditions climatiques favorables, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, avec une répercussion attendue sur la baisse des prix tout en préservant une rentabilité équitable pour les agriculteurs.

Quant au secteur oléicole, les pluies coïncidant avec la floraison des oliviers ont contribué à nettoyer les arbres des parasites comme la “rouge”, promettant une amélioration notable de la qualité de la prochaine récolte, qui pourrait surpasser celle de cette année estimée à 340 000 tonnes d’huile d’olive.