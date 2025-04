Football – Ligue 1 : le derby de la capitale au cœur d’une lutte acharnée pour le titre

Alors qu’il ne reste plus que trois journées avant dénouement de la saison, la 27e journée de la Ligue 1 du football professionnel annonce un nouveau lot d’affiches à suspense, avec un trio de tête toujours plus serré. L’US Monastir et l’Espérance de Tunis sont à égalité parfaite en tête (56 pts), tandis que le Club Africain (53 pts) reste en position d’arbitre, prêt à profiter du moindre faux pas. ET pour cause, un nul ou une défaite de l’un des deux pourrait profiter au Club Africain.

En effet, le derby de la capitale, choc au sommet de cette journée, pourrait être déterminent dans une course au titre déjà haletante. Le 37e derby de la capitale de l’histoire mettra, dimanche, aux prises le Club africain (hôte) à l’Espérance de Tunis, et ce à partir de 16h00 au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Les Sang et Or, vainqueurs de Gafsa (1-0) lors de la 26e journée, doivent impérativement l’emporter pour conserver leur place en tête. Ils y procèderont, néanmoins, sans l’algérien Youcef Belaili, dont la suspension à été confirmée en appel, mais avec un meilleur moral après le large succès en coupe de Tunisie aux dépens de l’AS Kasserine 6-0.

Le CA, qui a battu Métlaoui (2-1) et affiche une défense solide (seulement 13 buts encaissés), pourrait revenir à un point des leaders en cas de victoire.

L’US Monastir, devant recevra l’AS Soliman dans une affaire à régler. Les coéquipiers de Hazem Mastouri, vainqueurs à Tataouine (1-0) la semaine dernière, ne peuvent plus se permettre d’erreur. Les enjeux sont de taille pour la formation ussémiste qui espère doubler ses concurrents directs sous l’impulsion du doyen des techniciens tunisiens, le plus capé, Faouzi Benzarti.

De son côté, l’AS Soliman, relégable mais remonté après sa victoire contre Béja (1-0), pourrait jouer les trouble-fêtes.

Pour sa part, en quête du podium, l’Etoile du Sahel (4e, 51 pts), qui a battu Ben Guerdane (2-1), affrontera la JS Omrane (12e). Avec un match en retard, les étoilés peuvent encore croire au podium, voire plus, si les leaders trébuchent.

Derrière, l’ES Zarzis et le Stade Tunisien demeurent en embuscade. L’ES Zarzis (5e, 47 pts), battu à Gabès (2-0), tente de garder espoir en recevant l’US Tataouine (16e). Le Stade Tunisien (6e, 44 pts), tenu en échec par le CS Sfaxien (1-1), sera en déplacement, chez des olympiens qui luttent pour leur maintien.

En bas de classement, la bataille pour la survie se corse. L’US Ben Guerdane (13e, 21 pts) affronte l’AS Gabès (14e, 21 pts) dans un duel crucial. Le match entre Gafsa (15e, 18 pts) et le CA Bizertin (9e, 29 pts) sera également déterminant, tout comme ES Métlaoui-CS Sfaxien, où les miniers veulent confirmer leur bonne forme.