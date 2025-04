Drame de Mezzouna : arrestation du directeur du lycée après l’effondrement mortel

Le porte-parole officiel du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jawher El Ghabsi, a confirmé l’arrestation du directeur du lycée de Mezzouna suite au drame survenu dans l’établissement, où l’effondrement d’un mur a coûté la vie à trois élèves.

Dans une déclaration accordée à la chaîne Al Tassiâ, mardi 15 avril 2025, il a précisé que le parquet a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires résultant de négligence, d’imprudence ou de manquement aux règles de sécurité, conformément aux articles 217 et 225 du Code pénal. Une commission rogatoire a été confiée à la brigade centrale d’investigation et d’inspection d’El Aouina pour mener les enquêtes. Pour rappel, l’accident tragique s’est produit lundi, provoquant la mort de trois élèves et faisant plusieurs blessés, à la suite de l’effondrement d’un mur vétuste au sein du lycée de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.